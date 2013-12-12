Добрый день. Необходимо перенести всю информацию (скопировать) с одного сайта на наш сайт. Адрес сайта с которого копировать во вложении. Цена и сроки?
Добавить товары на сайт
Нужно добавить товары на сайт. Материалы для добавления предоставлены. ТЗ выдано приватно.
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