Требуется следующее: Необходимо сделать оплату для сайта через QIWI терминал, тоесть клиенту сообщается qiwi кошелек и определенный комментарий, клиент должен через терминал произвести оплату. Все это должно работать без подключения сайта к ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $20
У меня есть программа на Delphi 7, которая прекрасно работает с использованием VLC. Мне нужно уменьшить размер этой программы, в связи с этим, мне нужно сделать форму на KOL/MCK. Непосредственно должна быть ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $10
Нужно перевести маленький текст и пару фраз с русского на английский и немецкий языки. Файл Описание на русском.rtf - содержит небольшой текст который нужно перевести на английский и немецкие языки. Также нужно перевести ...Закрыт12 лет назад
- $20
Нужна одна большая иконка (1024x1024 если я не ошибаюсь, то сейчас именно такое разрешение нужно для иконок приложений в appstore). Вообщем нужно нарисовать одну большую иконку, а затем уменьшить ее до 57x57 и ...Иконки и Пиксель-арт7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
Составить производные для слов на немецком языке. Производные нужны для 10 слов.Завершен12 лет назад
Необходимо составить производные слова из слова. Например производные слова для слова Холодильник : 1) Холод, 2) Кино и т.д. Правило которые необходимо соблюдать: Каждая буква можеть быть использована только один раз!, ...Завершен12 лет назад
Нужна небольшая онлайн консультация человека, который публиковал приложения в AppStore и в целом работал с iOS SDK+xCode. (консультация на 15 мин). Я уже зарегистрирован на apple developer programm, оплатил взнос. Теперь мне нужно ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт12 лет назад
- $2500
Требуются на постоянную работу разработчики мобильных приложений и специалисты, которые имеют опыт в раскрутке приложений (в App store, Android market). Работа для жителей Минска. Подробности [email protected] Рассмотрим все варианты, возможна ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт13 лет назад