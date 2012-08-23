denash

Денис denash

 
31 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

PHP 5, SQL, CSS, Javascript,jQuery

  • Парсер для QIWI

    Требуется следующее: Необходимо сделать оплату для сайта через QIWI терминал, тоесть клиенту сообщается qiwi кошелек и определенный комментарий, клиент должен через терминал произвести оплату. Все это должно работать без подключения сайта к ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Форма на Delphi 7 с использованием KOL/MCK

    $20

    У меня есть программа на Delphi 7, которая прекрасно работает с использованием VLC. Мне нужно уменьшить размер этой программы, в связи с этим, мне нужно сделать форму на KOL/MCK. Непосредственно должна быть ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Перевод текста

    $10

    Нужно перевести маленький текст и пару фраз с русского на английский и немецкий языки. Файл Описание на русском.rtf - содержит небольшой текст который нужно перевести на английский и немецкие языки. Также нужно перевести ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Иконка для ios приложения

    $20

    Нужна одна большая иконка (1024x1024 если я не ошибаюсь, то сейчас именно такое разрешение нужно для иконок приложений в appstore). Вообщем нужно нарисовать одну большую иконку, а затем уменьшить ее до 57x57 и ...

    iOS
    Иконки и Пиксель-арт7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Составить производные слова из слова

    Необходимо составить производные слова из слова. Например производные слова для слова Холодильник : 1) Холод, 2) Кино и т.д. Правило которые необходимо соблюдать: Каждая буква можеть быть использована только один раз!, ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Небольшая консультация по AppStore

    Нужна небольшая онлайн консультация человека, который публиковал приложения в AppStore и в целом работал с iOS SDK+xCode. (консультация на 15 мин). Я уже зарегистрирован на apple developer programm, оплатил взнос. Теперь мне нужно ...

    iOS
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработчик iPhone, iPad, Android

    $2500

    Требуются на постоянную работу разработчики мобильных приложений и специалисты, которые имеют опыт в раскрутке приложений (в App store, Android market). Работа для жителей Минска. Подробности [email protected] Рассмотрим все варианты, возможна ...

    Android
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

Отзывы фрилансеров

DarkenAG
44 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Форма на Delphi 7 с использованием KOL/MCK
Delphi
Было приятно работать с Денисом. Четко поставленная задача и моментальная оплата. Буду рад повторному сотрудничеству.
Нужно было подправить delphi приложение. Александр сделал все качественно, помог во всем разобраться и дал ценные советы. А самое главное - все было сделано очень быстро. Большое ему спасибо. Рекомендую к сотрудничеству.
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Tonja28Z
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Составить производные для слов
Еще одно удачное сотрудничество. Все прошло отлично. Рекомендую Дениса как надежного заказчика.
Антонина составила производные для немецких слов. Работа выполнена отлично и в сроки.
Ответный отзыв
Tonja28Z
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Составить производные слова из слова
Приятный заказчик. Четкое задание, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Качественное и своевременное выполнение работы. Рекомендую!!!
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