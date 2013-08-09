Разработка ПО, Delphi, MS VC++, C#

Профессионально занимаюсь программированием с 2001 года.

- Опыт разработки компонентов Delphi;

- Работа с базами данных Oracle, Firebird;

- SQL;

- Доработка драйверов устройств;

- Delphi 4 - Delphi XE2;

- MS VC++ 2010;

- C#;

- HTML.

Разработал ПО, которое успешно используется в настоящий момент:

- "Тест" - программа по правилам дорожного движения Украины (Delphi);

- SMX-155M Control - программа для управления цифровой камерой (Delphi);

- SMX-155M View - программа отображения видео с камеры, захвата изображений, захвата видео (MS VC++);

- Участвовал в разработке ПО для SMX Scopio, предназначенного для анализа поверхности среза оптоволокна (MS VC++);

- Отладка, доработка Twain драйвера для цифровых камер;

- Программа "Report" для формирования отчетов из БД Oracle в Open Calc (аналог Excel). Программа написана на Delphi, SQL, Oracle;

- Программа "Sklad" разработана на Delphi, SQL, Oracle для мониторинга работы склада в режиме реального времени (объем подготовленной к отгрузке продукции, этап подготовки, эффективность работы сотрудников). Информация отображается в виде таблиц и графиков. Для этого ПО разрабатывался отдельный табличный компонент.

- Программа на Delphi, MS VC++ для формирования и рассылки прайсов.

Знание языков:

- английский (технический);

- немецкий (базовый уровень).

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Skype: darkenag

e-mail: [email protected]