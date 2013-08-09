Профессионально занимаюсь программированием с 2001 года.
- Опыт разработки компонентов Delphi;
- Работа с базами данных Oracle, Firebird;
- SQL;
- Доработка драйверов устройств;
- Delphi 4 - Delphi XE2;
- MS VC++ 2010;
- C#;
- HTML.
Разработал ПО, которое успешно используется в настоящий момент:
- "Тест" - программа по правилам дорожного движения Украины (Delphi);
- SMX-155M Control - программа для управления цифровой камерой (Delphi);
- SMX-155M View - программа отображения видео с камеры, захвата изображений, захвата видео (MS VC++);
- Участвовал в разработке ПО для SMX Scopio, предназначенного для анализа поверхности среза оптоволокна (MS VC++);
- Отладка, доработка Twain драйвера для цифровых камер;
- Программа "Report" для формирования отчетов из БД Oracle в Open Calc (аналог Excel). Программа написана на Delphi, SQL, Oracle;
- Программа "Sklad" разработана на Delphi, SQL, Oracle для мониторинга работы склада в режиме реального времени (объем подготовленной к отгрузке продукции, этап подготовки, эффективность работы сотрудников). Информация отображается в виде таблиц и графиков. Для этого ПО разрабатывался отдельный табличный компонент.
- Программа на Delphi, MS VC++ для формирования и рассылки прайсов.
Знание языков:
- английский (технический);
- немецкий (базовый уровень).
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Skype: darkenag
e-mail: [email protected]
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