Нужно сделать на сайте что при подаче объявлений, автоматически срок объявления был 30 дней, за 3 дня до окончания публикации надо чтоб приходило на почту увидомление о продлении объявления с логином и паролем и ...
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Привет всем. Нужно написать грабер, чтобы брал инфу с http://auto.ria.com/ только раздел автомобили бу, и автоматом заполнял их на этом сайте http://atmosfera.zp.uaЗавершен10 лет назад
1 Легкие доработки вывода объявлений на главной сайта? смотрите в прилемпленом файле 2 сделать поднятия в топ и вип 3 прикрутить способы оплат по смс и liqPay 4 сделать что ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Есть сайт доски обьявлений,надо прикрутить модуль единой касcы для автоматической оплаты и подьнятий обьявлений в топ и vip? а так же доработать отправку сообщений на почту о окончании срока обьявлений Сайт по адресу http://endar.e-ho.net/Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Надо дописать скрипт совместных покупок к этому сайту http://sp.e-ho.net/ ( скрипт полностью php) 1.Чтобы любой участник мог стать организатором при подаче заявления 2.Мог создавать свои разделы и наполнять их товаром 2. Добовления ...Завершен12 лет назад
Требуется доработать права доступа к продавцам. То есть хочу чтобы у каждого продавца отображалось и мог редактировать только свои товары и каталоги,товары чужих продавцов, чтобы вообще не отображались в бек офисе. Рассмотрю все ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Есть готовый купленный flash шаблон надо его если возможно интегрировать с WP,чтобы xml файлы можно было редактировать через визуальный редактор,и прикрутить пару скриптов,которые ссылаются на внешние файлы Адрес сайта http://bigmeshok.e-ho.netЗавершен12 лет назад