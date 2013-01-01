kuznecc

Руслан kuznecc

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Дороботка с доской объявлений

    Нужно сделать на сайте что при подаче объявлений, автоматически срок объявления был 30 дней, за 3 дня до окончания публикации надо чтоб приходило на почту увидомление о продлении объявления с логином и паролем и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно написать грабер

    Привет всем. Нужно написать грабер, чтобы брал инфу с http://auto.ria.com/ только раздел автомобили бу, и автоматом заполнял их на этом сайте http://atmosfera.zp.ua

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработки по Nulled Warez

    1 Легкие доработки вывода объявлений на главной сайта? смотрите в прилемпленом файле 2 сделать поднятия в топ и вип 3 прикрутить способы оплат по смс и liqPay 4 сделать что ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Прикрутить модуль на сайт

    Есть сайт доски обьявлений,надо прикрутить модуль единой касcы для автоматической оплаты и подьнятий обьявлений в топ и vip? а так же доработать отправку сообщений на почту о окончании срока обьявлений Сайт по адресу http://endar.e-ho.net/

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать модуль совместных покупок

    Надо дописать скрипт совместных покупок к этому сайту http://sp.e-ho.net/ ( скрипт полностью php) 1.Чтобы любой участник мог стать организатором при подаче заявления 2.Мог создавать свои разделы и наполнять их товаром 2. Добовления ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработка движка PrestaShop

    Требуется доработать права доступа к продавцам. То есть хочу чтобы у каждого продавца отображалось и мог редактировать только свои товары и каталоги,товары чужих продавцов, чтобы вообще не отображались в бек офисе. Рассмотрю все ...

    PrestaShop
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интеграция flash-сайта с wordpress

    Есть готовый купленный flash шаблон надо его если возможно интегрировать с WP,чтобы xml файлы можно было редактировать через визуальный редактор,и прикрутить пару скриптов,которые ссылаются на внешние файлы Адрес сайта http://bigmeshok.e-ho.net

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

charavallium
Владимир 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
6 баллов
9 лет назад
Нужно написать грабер
Не оплатил часть суммы
Крут
Ответный отзыв
mrbarabash
Андрей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Дороботка с доской объявлений
Остался доволен сотрудничеством, надеюсь на продолжение. Всем рекомендую.
Хороший Исплнитель, всегда на связи Бысто, качественно Всем советую его Респект
Ответный отзыв
denash
Денис 
31 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$80
10 баллов
11 лет назад
Написать модуль совместных покупок
PHP
Доволен работай с данным заказчиком
Сделал даже больше чем я просил ,очень понравилось с ним работать.Рекомендую хороший мастер своего дела
Ответный отзыв
3dmisto
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Интеграция flash-сайта с wordpress
WordPress
Отличный заказчик, рекомендую! сотрудничеством очень доволен!
Все сделал как было оговоренно. Респект
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