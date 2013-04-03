Android приложение

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт9 заявок138 просмотров

Необходимо разработать приложение (Аналог "Обзор!" в Appstore) - без дизайна - только функционал - парсинг rss с сайта obzor.pw и вывод внутри приложения в виде ленты + возможность сохранять статьи в кэш для последующего чтения оффлайн. (Т.е. по сути любая новость имеет два статуса - онлайн выводится с rss, оффлайн - с кеша). + добавление в избранное.

Android
12 лет назад
thinkbig
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров