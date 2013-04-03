Необходимые навыки — Опыт от 2 лет работы с python — Знание и желание пользоваться методологиями: TDD, CI, AGILE — Знание на достаточном уровне смежного стека технологий (unix, git, js, ...
Android приложение
Необходимо разработать приложение (Аналог "Обзор!" в Appstore) - без дизайна - только функционал - парсинг rss с сайта obzor.pw и вывод внутри приложения в виде ленты + возможность сохранять статьи в кэш для последующего чтения оффлайн. (Т.е. по сути любая новость имеет два статуса - онлайн выводится с rss, оффлайн - с кеша). + добавление в избранное.
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