AnyWayAnyDay Clone

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
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Необходимые навыки

— Опыт от 2 лет работы с python

— Знание и желание пользоваться методологиями: TDD, CI, AGILE

— Знание на достаточном уровне смежного стека технологий (unix, git, js, etc)

— инициативность

Будет плюсом

— у вас хорошее техническое образование

— вы победитель олимпиад различного уровня

— умеете доводить дело до конца

Предлагаем

— Возможность построить «процесс разработки своей мечты»

— Возможность 20% рабочего времени работать из дома

— Работа над новым продуктом

— $ 1.5-2.5к

Обязанности

— Анализ, планирование, оценка задач

— разработка

— Контроль выполнения задач, кодревью

— Работа с несколькими джуниорами

О проекте

Разрабатываем с нуля. Уровня anywayanyday.

GitJavaScriptPython
12 лет назад
7webpages
Крячко 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров