Нужна небольшая онлайн консультация человека, который публиковал приложения в AppStore и в целом работал с iOS SDK+xCode. (консультация на 15 мин). Я уже зарегистрирован на apple developer programm, оплатил взнос. Теперь мне нужно ...
AnyWayAnyDay Clone
Необходимые навыки
— Опыт от 2 лет работы с python
— Знание и желание пользоваться методологиями: TDD, CI, AGILE
— Знание на достаточном уровне смежного стека технологий (unix, git, js, etc)
— инициативность
Будет плюсом
— у вас хорошее техническое образование
— вы победитель олимпиад различного уровня
— умеете доводить дело до конца
Предлагаем
— Возможность построить «процесс разработки своей мечты»
— Возможность 20% рабочего времени работать из дома
— Работа над новым продуктом
— $ 1.5-2.5к
Обязанности
— Анализ, планирование, оценка задач
— разработка
— Контроль выполнения задач, кодревью
— Работа с несколькими джуниорами
О проекте
Разрабатываем с нуля. Уровня anywayanyday.
Заявки фрилансеров
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