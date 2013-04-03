Необходимо разработать приложение для Android - клиент для системы постановки и контроля исполнения поручений.

Есть система постановки и контроля исполнения поручений, предоставляющая Web-сервис. Надо для нее разработать приложение под планшет Android, которое будет взаимодействовать с этим Web-сервисом и выполнять задачи:

- просмотр поручений (по сути получение списка поручений и отображение его)

- постановки поручения (по сути заполнение карточки с несколькими полями)

- редактирование поручения (по сути редактирование карточки поручения)

- просмотр сводной картины по исполненным поручениям