Приложение для ios

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок137 просмотров

Есть твик из сидии, который создает определенные файлы в папку. Необходимо написать новую программку утилиту, которая бы отправляла эти файлы на почту или ftp (например dropbox).

1. В программе должен быть выбор папки или папок или файлов

2. Желательно сделать возможность упаковки файлов в 1 архив

3. Отправка на мейл или фтп

4. Отправка по расписанию

5. После успешной отправки нужно удалять файлы

6. Программа должна работать постоянно в фоновом режиме

7. Сделать возможность скрытой работы - скрыть иконку

iOS
12 лет назад
interneo
Семен 
60 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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