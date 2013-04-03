Приложение для ios

Есть твик из сидии, который создает определенные файлы в папку. Необходимо написать новую программку утилиту, которая бы отправляла эти файлы на почту или ftp (например dropbox).

1. В программе должен быть выбор папки или папок или файлов

2. Желательно сделать возможность упаковки файлов в 1 архив

3. Отправка на мейл или фтп

4. Отправка по расписанию

5. После успешной отправки нужно удалять файлы

6. Программа должна работать постоянно в фоновом режиме

7. Сделать возможность скрытой работы - скрыть иконку