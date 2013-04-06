Разработка приложения аудиокниги - iOS Android

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт6 заявок363 просмотра

Доброе вам время суток!

Цель данного проекта создание полноценного не дорогого приложения для iOS устройств:Iphone,ipad,ipad Mini.а так же Android.

Суть приложения ауди сказки на определенную тематику. В приложении должны быть реализованы функции воспроизведения медиа фаилов.встроенные покупки,возможность отправления Push уведомлений-рекламы.

Основная идея проекта создать удобное,простое,красивое приложение для прослушивания аудио-текстовых записей.

Более подробный план приложения,сроки,цены... можно обсудить путем личных сообщений.

Обязательные требования:

Выполнение задач в поставленные сроки

Ответственность

Желателен опыт работы

AndroidiOS
12 лет назад
demongerman
Гурам 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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