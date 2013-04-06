Доброго времени суток господа! Необходимо написать программу для Android. Задача в целом простая: управление RGB контроллером по Bluetooth. Найти устройство - выбрать нужный цвет - сохранить настройки (передаем данные ...
Разработка приложения аудиокниги - iOS Android
Доброе вам время суток!
Цель данного проекта создание полноценного не дорогого приложения для iOS устройств:Iphone,ipad,ipad Mini.а так же Android.
Суть приложения ауди сказки на определенную тематику. В приложении должны быть реализованы функции воспроизведения медиа фаилов.встроенные покупки,возможность отправления Push уведомлений-рекламы.
Основная идея проекта создать удобное,простое,красивое приложение для прослушивания аудио-текстовых записей.
Более подробный план приложения,сроки,цены... можно обсудить путем личных сообщений.
Обязательные требования:
Выполнение задач в поставленные сроки
Ответственность
Желателен опыт работы
Заявки фрилансеров
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