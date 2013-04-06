Приложение на android и ios

Нужно клиентское приложение на iphone и android, с минимальным интерфейсом для настройки. Приложение должно формировать пакет который будет отправлять на сервер порт каждые n секунд(будет указано вмнастройках). Пакет будет в себе содержать айди устройства, gps координаты, время и несколько булевых выражений.