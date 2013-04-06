Разработка Android-приложения, курсовая работа

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Закрыт2 заявки1280 просмотров

Бюджет по договоренности

Разработка Android приложения, курсовая работа.

Требуется разработка приложения под Android самые простые элементы, (панели, кнопки, проигрование видео, аудио)

- 2-3 экранa(панели) с элементами навигации, управления, отображения видео, аудио и текста

- Навигация по этим экранам, запуск отображения сэмпла видео, аудио и текста

- Программа выполнена на языке Java (желательно в Eclipse)

- Android API от 2.2 до 4.2

На выходе

- Запускаемое на Андроид эмуляторе приложение

- В конце – сессия по скайп-видео (длительностью до 0,5 часа) с расшариванием экрана для пояснения процесса разработки.

В прикреплен

Цена и сроки?

В прикрепленных пдф как примерно все должно выглядеть

AndroidJava
12 лет назад
webconsulting
Анатолий 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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