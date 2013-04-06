Приложение для вызова такси: Android, iOS

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Закрыт11 заявок189 просмотров

Добрый день, нужно разработать приложение, по которому пользователь мог бы заказать такси. ТЗ в приложении.

Если можете только для Андроид или только iOS - пишите, указав это. На вопросы отвечу в личке.

Пишите цены, сроки.

AndroidiOS
12 лет назад
tglife
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров

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