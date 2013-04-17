Программирование экранов приложения для Android

Необходима разработка экранов текущего приложения для iPhone под Android.

Приложение EasySize - определяет размер одежды по фотографии.

В рамках Android разработка программинг функционала по определению размера по фотографии реализуется командой проекта, на фриланс отдается создание и сборка экранов. Все элементы дизайна готовы.

Необходимые работы:

1. Подсистема профилей - подразумевает разработку экрана со списком профилей и БД для хранения информации о каждом профиле; данный экран является стартовым в приложении;

2. Данные конкретного профиля - подразумевает разработку экрана с отображением информации о конкретном профиле(данные человека, его размеры в различных международных системах, размеры в разрезе брендов). Вся необходимая информация тянется из БД. Переход на данный экран осуществляется при выборе конкретного профиля в общем списке профилей;

3. Выбор вещей для получения размеров - подразумевает разработку экрана с возможностью выбора предметов измерения. Выбор может осуществляться при помощи либо списка доступных для измерения вещей, либо при помощи гардероба, из которого на манекен будет одеваться нужная одежда;

4. Проведение измерений - подразумевает разработку двух видов экранов:

- экран замеров по 2м фото(как выбранным из галереи, так и полученным с камеры)

- экран измерений по параметрам;

Способ измерения определяется на экране выбора вещей для измерений.

5. Отправка размеров по почте - подразумевает возможность отправить по электронной почте размеры конкретного профиля;

6. Обратная связь - подразумевает разработку экрана для обратной связи с разработчиками(в качестве ресурса для получения и хранения отзывов используется http://inventarium.mobi/)