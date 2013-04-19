Собрать приложение для iPhone, iPad

Есть исходники приложения (онлайн игра) под iOS. Нужно собрать билд, который можно будет устанавливать на устройства с iOS.

То есть нужен исполнитель, имеющий сертификат iOS Enterprise Developer Program, который позволяет выдавать на выходе .ipa без привязки к конкретным устройствам (in-house).