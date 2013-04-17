Здравствуйте! Требуется разработать мобильного приложение для интернет магазина. Функционал должен быть выполнен нативными компонентами без использования UIWebView: - Категории - Товары - Положить в корзину - Отложить ...
Разработка Android-приложения
Нужно разработать нативное приложение для платформы Android
Основные части приложения:
1. Несколько одинаковых по дизайну контентных разделов, содержащих тексты и фотографии. Контент загружается через API. (API разработано, к нему есть документация)
2. Форма подачи заявок, которые должны отправлять данные также в API.
3. Раздел с "дополненной реальностью". Механика довольно простая: выбирается один из нескольких 3Д объектов (модели будут предоставлены) и накладывается на изображение, поступающее с камеры. Объект можно крутить, масштабировать и сдвигать, таким образом располагая в желаемом месте. После чего можно сохранить фотографию вместе с объектом.
Дизайн будет предоставлен.
Для более детального обсуждения проекта хотелось бы созвонится по скайпу.
Срок разработки – 1,5 месяца.
Заявки фрилансеров
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