Разработка Android-приложения

Нужно разработать нативное приложение для платформы Android

Основные части приложения:

1. Несколько одинаковых по дизайну контентных разделов, содержащих тексты и фотографии. Контент загружается через API. (API разработано, к нему есть документация)

2. Форма подачи заявок, которые должны отправлять данные также в API.

3. Раздел с "дополненной реальностью". Механика довольно простая: выбирается один из нескольких 3Д объектов (модели будут предоставлены) и накладывается на изображение, поступающее с камеры. Объект можно крутить, масштабировать и сдвигать, таким образом располагая в желаемом месте. После чего можно сохранить фотографию вместе с объектом.

Дизайн будет предоставлен.

Для более детального обсуждения проекта хотелось бы созвонится по скайпу.

Срок разработки – 1,5 месяца.