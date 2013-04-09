don_Huan

Евгений don_Huan

 
36 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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  • Нарисовать дизайн систему конструктор аватаров в стиле пиксель арт

    Техническое задание по ссылке – https://docs.google.com/document/d/1uv8qNZtEhHf4Dcuc8Txr3YshOLcRDp0v1CAFoyH6dcA/edit?usp=sharingтребуется человек уверенный в своих силах, обязательно наличие работ в портфолио.пишите приблизительную цену.

    Иллюстрации и Рисунки1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Наложение умной маски на изображение

    $150

    Добрый день. Задача: На входе фото(аватарка пользователя) На выходе фото с определенной трансформацией. Вот приблизительная иллюстрация того что нужно – take.ms/jXzV7 От Исполнителя нужен сам скрипт который принимает файл с изображением на вход, на выход ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Программирование single-page сайта арт-выставки

    $270

    Ищем PHP-программиста, привыкшего разрабатывать на Symfony (1.4 или 2) или Phalcon. Верстать и писать JS не потребуется. Однако, если вы «универсал» и совмещаете бэкэнд с фронтендом, то можем отдать вам и фронт-часть тоже. Сайт одностраничный. Состоит из ...

    PHPBootstrapSymfony
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка сайта .

    $480

    Верстка сайта 13 макетов. Макеты только в личку. Поддержка браузеров IE8+ и все соверменные браузеры. Обязательно иметь возможность говорить по телефону. Знание git Сроки – 5 дней. Каждый день показывать результат обязательно.

    Верстка сайта
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Задачи для Symfony2 разработчика

    $1450

    Необходим разработчик на symfony2. 2 задачи: 1) На уже существующий сайт – видео портал, необходимо написать интеграцию со сторонним веб сервисом для выгрузки видео от них к нам. 2) Написать api для мобильного приложения. Более ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать сайт

    $220

    3 страницы, 5 попапов, 1 простое html письмо. В попапах формы, написать обработчик валидации форм. Написать несколько ajax запросов, по полученному json выстроить часть страницы на основе js шаблонизатора. Знание, compass, желательно БЭМ. Знание git ...

    HTMLAjax
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка Android-приложения

    $3850

    Нужно разработать нативное приложение для платформы Android Основные части приложения: 1. Несколько одинаковых по дизайну контентных разделов, содержащих тексты и фотографии. Контент загружается через API. (API разработано, к нему есть документация) 2. Форма подачи заявок, которые ...

    Android
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка портала (PHP, 2,5 месяца)

    $3800

    Ищется PHP программист, в команду для разработки сложного портала в сжаты сроки. ТЗ, только после собеседования. Необходимы знания PHP + (Symfony2 OR Yii), MySQL 5.1+ Проект на 2,5 месяца. Старт, начало след. недели.

    PHPMySQLYii
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка и js-разработка контентного портала

    $800

    Ищется веб-разработчик Хорошо разбирающийся во front-end разработке. Такие слова как git, БЭМ, compass не должны вселять ужас. Умелец должен быть досутупен в течении рабочего дня по скайпу. Обязательно иметь возможность устного разговора по скайпу. ie7+(with graceful ...

    HTML
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка контетного портала

    $5000

    Ищется команда из 2 php программистов symfony(1.4 || 2.*) Проект на полтора месяца. Подробности по скайпу. Обязательно быть на связи в течении дня. Обязательно наличие микрофона. Покрытие функциональными тестами ядра системы. git в качестве системы контроля версий.

    PHPSymfony
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка сайта

    $420

    Нужен клиент-сайдер с опытом написания своих плагинов под jQuery. Знание git обзательно Приветсвуется знание БЭМ, sass, cofeescript Наличие скайпа, микрофона и возможности общаться голосом обязательно. Проектов много. Более подробно о проекте расскажу голосом по скайпу.

    Верстка сайтаjQuerySASS
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка сайта без верстки symfony 1.4

    $700

    Адекватный симфонист с опытом на php. Обязательно скайп, микрофон и возможность голосового общения. Так как общаться будем голосом. Доступность в течении рабочего дня. Знание и опыт работы с Twitter Bootstrap огромный плюс. Разработка админ-зоны: 1) Редактирование статических страниц 2) Редактирование новостей 3) ...

    PHPBootstrapSymfony
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка сайта + JS

    $230

    Ищется человек на верстку 4 страниц сайта. С отличным знанием jQuery и хорошим знанием native javascript. Если не знаете и не умеете, то хотя бы готовы использовать в работе систему контроля версий - git. Пользоваться - ...

    JavascriptВерстка сайтаjQuery
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка сайта мотобренда (только сервер)

    $500

    Ищется php программист, очень желателен опыт работы с symfony. Сайт состоит из: 1) контентых страниц, в админ зоне должна быть возможность редактирования страниц. 2) витрины товаров, витрина товаров имеет ординарную вложенность категории и карточку товара. 3) новостная лента, ...

    PHPBootstrapSymfonyФорма обратной связи
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать и js-ить 10 страниц

    $430

    Требуется сверстать и заджаваскриптить 10 страниц качественно и в срок. Дизайны только после собеседования. IE8+ При выполнении задания без нареканий четко и в срок бонус в виде 2 тысяч руб, с бонусом получится 15 000руб. ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Клиент-сайд со сложным js

    $1000

    Приветствую. Ищется верстальщик–javascripter с большим опытом работы. Проект для российского крупного сетевого диллерского автосалона. В проекте больше JavaScript нежели верстки. Вся главная механика взята с этого сайта http://www.pubdesign.com.br Рекомендую изучить данный сайт очень подробно, что бы понять с чем придется ...

    Javascript
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сервис живой выдачи фото-контента (только php)

    $800

    Ищется PHP программист с серъезным опытом работы для написания сервиса живой выдачи контента. Сервис представляет собой слайд-шоу фото загруженных пользователями на сервис. 2 режима просмотра слайд-шоу: 1) Лайв - когда показываются только что загрузившиеся фото. 2) Офф-лайн - показываем ...

    PHPMongoDB
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка интернет-магазина

    $660

    Нужна верстка интернет магазина из 7 страниц. Браузеры - IE6+ и все остальные. Предпочтение отдам тому кандидату, кто умеет верстать БЭМом. Ширина фикс. Макеты по запросу.

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Symfony || Zf программист

    $1200

    Привет. Очень нужен программист на Symfony или ZF, от двух лет опыт работы. На крупный проект, hr портал для знаменитого бренда. Оплата за проект, сроки на проект – месяц. В команде еще 2 человека. Более ...

    Symfony
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад
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