Ищем PHP-программиста, привыкшего разрабатывать на Symfony (1.4 или 2) или Phalcon. Верстать и писать JS не потребуется. Однако, если вы «универсал» и совмещаете бэкэнд с фронтендом, то можем отдать вам и фронт-часть тоже. Сайт одностраничный. Состоит из ...