Техническое задание по ссылке – https://docs.google.com/document/d/1uv8qNZtEhHf4Dcuc8Txr3YshOLcRDp0v1CAFoyH6dcA/edit?usp=sharingтребуется человек уверенный в своих силах, обязательно наличие работ в портфолио.пишите приблизительную цену.
- Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $150
Добрый день. Задача: На входе фото(аватарка пользователя) На выходе фото с определенной трансформацией. Вот приблизительная иллюстрация того что нужно – take.ms/jXzV7 От Исполнителя нужен сам скрипт который принимает файл с изображением на вход, на выход ...Закрыт8 лет назад
- $270
Ищем PHP-программиста, привыкшего разрабатывать на Symfony (1.4 или 2) или Phalcon. Верстать и писать JS не потребуется. Однако, если вы «универсал» и совмещаете бэкэнд с фронтендом, то можем отдать вам и фронт-часть тоже. Сайт одностраничный. Состоит из ...Закрыт10 лет назад
- $480
Верстка сайта 13 макетов. Макеты только в личку. Поддержка браузеров IE8+ и все соверменные браузеры. Обязательно иметь возможность говорить по телефону. Знание git Сроки – 5 дней. Каждый день показывать результат обязательно.HTML-верстка13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1450
Необходим разработчик на symfony2. 2 задачи: 1) На уже существующий сайт – видео портал, необходимо написать интеграцию со сторонним веб сервисом для выгрузки видео от них к нам. 2) Написать api для мобильного приложения. Более ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $220
3 страницы, 5 попапов, 1 простое html письмо. В попапах формы, написать обработчик валидации форм. Написать несколько ajax запросов, по полученному json выстроить часть страницы на основе js шаблонизатора. Знание, compass, желательно БЭМ. Знание git ...Закрыт10 лет назад
- $3850
Нужно разработать нативное приложение для платформы Android Основные части приложения: 1. Несколько одинаковых по дизайну контентных разделов, содержащих тексты и фотографии. Контент загружается через API. (API разработано, к нему есть документация) 2. Форма подачи заявок, которые ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $3800
Ищется PHP программист, в команду для разработки сложного портала в сжаты сроки. ТЗ, только после собеседования. Необходимы знания PHP + (Symfony2 OR Yii), MySQL 5.1+ Проект на 2,5 месяца. Старт, начало след. недели.Веб-программирование10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $800
Ищется веб-разработчик Хорошо разбирающийся во front-end разработке. Такие слова как git, БЭМ, compass не должны вселять ужас. Умелец должен быть досутупен в течении рабочего дня по скайпу. Обязательно иметь возможность устного разговора по скайпу. ie7+(with graceful ...Закрыт11 лет назад
- $5000
Ищется команда из 2 php программистов symfony(1.4 || 2.*) Проект на полтора месяца. Подробности по скайпу. Обязательно быть на связи в течении дня. Обязательно наличие микрофона. Покрытие функциональными тестами ядра системы. git в качестве системы контроля версий.Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $420
Нужен клиент-сайдер с опытом написания своих плагинов под jQuery. Знание git обзательно Приветсвуется знание БЭМ, sass, cofeescript Наличие скайпа, микрофона и возможности общаться голосом обязательно. Проектов много. Более подробно о проекте расскажу голосом по скайпу.Закрыт11 лет назад
- $700
Адекватный симфонист с опытом на php. Обязательно скайп, микрофон и возможность голосового общения. Так как общаться будем голосом. Доступность в течении рабочего дня. Знание и опыт работы с Twitter Bootstrap огромный плюс. Разработка админ-зоны: 1) Редактирование статических страниц 2) Редактирование новостей 3) ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $230
Ищется человек на верстку 4 страниц сайта. С отличным знанием jQuery и хорошим знанием native javascript. Если не знаете и не умеете, то хотя бы готовы использовать в работе систему контроля версий - git. Пользоваться - ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Ищется php программист, очень желателен опыт работы с symfony. Сайт состоит из: 1) контентых страниц, в админ зоне должна быть возможность редактирования страниц. 2) витрины товаров, витрина товаров имеет ординарную вложенность категории и карточку товара. 3) новостная лента, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $430
Требуется сверстать и заджаваскриптить 10 страниц качественно и в срок. Дизайны только после собеседования. IE8+ При выполнении задания без нареканий четко и в срок бонус в виде 2 тысяч руб, с бонусом получится 15 000руб. ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Приветствую. Ищется верстальщик–javascripter с большим опытом работы. Проект для российского крупного сетевого диллерского автосалона. В проекте больше JavaScript нежели верстки. Вся главная механика взята с этого сайта http://www.pubdesign.com.br Рекомендую изучить данный сайт очень подробно, что бы понять с чем придется ...Закрыт11 лет назад
- $800
Ищется PHP программист с серъезным опытом работы для написания сервиса живой выдачи контента. Сервис представляет собой слайд-шоу фото загруженных пользователями на сервис. 2 режима просмотра слайд-шоу: 1) Лайв - когда показываются только что загрузившиеся фото. 2) Офф-лайн - показываем ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $660
Нужна верстка интернет магазина из 7 страниц. Браузеры - IE6+ и все остальные. Предпочтение отдам тому кандидату, кто умеет верстать БЭМом. Ширина фикс. Макеты по запросу.HTML-верстка11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1200
Привет. Очень нужен программист на Symfony или ZF, от двух лет опыт работы. На крупный проект, hr портал для знаменитого бренда. Оплата за проект, сроки на проект – месяц. В команде еще 2 человека. Более ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Привет. Ищу программиста на symfony. Под существующий проект написанный на sf1.2 надо написать еще 3 модуля. И отедльный апликейшен форума. Оплата за каждый модуль и за форум.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад