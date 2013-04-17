Приложение для iPad для журнала

Есть бумажный журнал, для которого нужно написать приложение и выложить его в App Store.

Функционал аналогичный функционалу похожих изданий. Главное - возможность читать журнал, проверить и загрузить свежий номер.

Интересует, как это можно сделать и сколько это может стоить.

Дальнейший разговор возможен только с теми, кто обозначит разбег цены.