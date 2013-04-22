Приложение для iPhone

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Закрыт6 заявок113 просмотров

Коллеги, готов рассмотреть Ваши предложения по разработке приложения для iOs 6.Х

Дизайн будет готов в течение месяца.

Требования прилагаю.

iOS
12 лет назад
RRymarovich
Роман 
44 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров