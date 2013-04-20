Простая развлекательная программа для Android/iOS

В общем все вроде бы предельно просто, есть флеш-видео, с минимумом анимации и фоновой музыкой. Оно зациклено как по аудио дорожке так и по видео, если это можно назвать видео, т.к. там в общем буквально 10 фреймов. Хотелось бы представить его в виде приложения для начала для android, потом на ios, как пойдет эксперимент.

Интерфейс должен состоять из 2х экранов: 1й - фон, кнопка Play( фон я нарисую исходя из ваших рекомендаций по расширениям для разных девайсов или как правильнее, в общем сделаю) 2й экран - это само видео и фоновая музыка (все зациклено без возможности нажать паузу) и 3 - не совсем экран, но это клик, всплывающее меню ( например если взять самсунги галакси по это менюшка появляется при нажатии на левую сенсорную клавишу, слева от механической посередине) - там 5 кнопок Stop&Exit , Rate - дать оценку и 3 сверху одна над другой: расшарить ссылку на скачивание через стену vk,fb и twitter, с добавлением комментария к ссылке.

Важно! чтобы это приложение играло музыку в фоновом режиме, чем бы пользователь не был занят на смартфоне и останавливалось исключительно по нажатию на Stop&Exit. Или при удалении из меню фоновых приложений, не знаю как сказать (в общем если зажать центральную механическую кнопку) Приложение должно выглядеть одинаково красиво как на смартах так и планшетах, на весь экран, желательно без вылетов и зависаний :)

Вот собственно и все, жду предложений к сотрудничеству, ваши условия, цена, сроки. Бюджет не большой, т.к. программа создается в целях эксперимента с монетизациями, не думаю что выхлоп будет сильный, хотя бы отбить затраты, но все же, его провести нужно. Способ оплаты любой, я из Харькова, можно лично в руки, можно вебмани.