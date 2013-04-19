Требуется разработка приложения для телефонов

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки156 просмотров

Добрый день.

Требуется разработать мобильное приложение для SEO-сервиса.

1. Работа будет начата после личной встречи в Москве.

2. Дизайнеры будут привлечены дополнительно с нашей стороны, если потребуются.

Нужен программист, который готов данное приложение написать.

В дальнейшем, возможно сотрудничество по другим проектам.

12 лет назад
kammisha
Михаил 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
21 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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