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Разр. мобильное приложение Android для органайзера
Необходимо разработать мобильную версию онлайн-органайзера TimeMaster для телефонов, работающих на базе Android.
Во вложении к проекту ТЗ и дизайн приложения. В ходе работы нами будет предоставлен дизайн в Adobe Illustrator и дизайнер, который при необходимости нарежет элементы интерфейса по вашим пожеланиям.
Требования к разработке:
Для разработки под платформу Android предполагается использовать технологию Mono For Android http://xamarin.com/monoforandroid.
Разработка должна вестись в среде Visual Studio 2010 на языке C#.
Этапы работ:
1. Согласуем части ТЗ, совместно прописываем дополнительные требования или детализируем недостающую информацию с учетом специфики платформы. (в том числе от нас будут вопросы из серии “как сделать лучше”).
2. Реализация интерфейса с “заглушками” для данных - проверяем удобство использования и при необходимости частями перерабатываем.
3. Реализуем бизнес-логику
4. Реализуем синхронизацию с time-master.ru
п.с. Через некоторое время после запуска разработки версии под Android будет запущена разработка под другие платформы (iOS, WP8).
Если Вы не готовы взяться за Android, но готовы предложить разработку под эти платформы – оставляйте ваши контакты, и мы свяжемся с Вами позднее.
Ссылка на ТЗ:
https://www.sugarsync.com/pf/D7656851_1421589_6802813
(Можно скачать по ссылке или во вложении к проекту – это один и тот же файл).
Ссылка на дизайн приложения:
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