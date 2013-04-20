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Доработка ос андроид для устройства iconbit
Дано:
iconbit на ос андроид (http://www.iconbit.ru/products/minipc/105375/)
usb модуль контроллера резистивного стекла
сборка андроида под данное устройство не имеет возможности калибровки тача т.к. он в нем в принципе не предназначен (сборку можно скачать тут http://forum.iconbit.ru/viewtopic.php?f=99&t=21855)
и на данный момент тач функционирует не корректно т.к. он не откалиброван
требуется взять ос андроид под устройство с резистивного тачем в сборке которой соответственно есть возможность калибровки такого тача и как то вживить в сборку для iconbit
то есть в итоге чтобы подключенный iconbit к экрану с резистивным стеклом функционировал корректно
Готов предоставить само устройство iconbit и usb модуль контроллера резистивного стекла
(ваше местонахождение - Украина, желательно Киев но можно и регионы)
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