Доработка ос андроид для устройства iconbit

Дано:

iconbit на ос андроид (http://www.iconbit.ru/products/minipc/105375/)

usb модуль контроллера резистивного стекла

сборка андроида под данное устройство не имеет возможности калибровки тача т.к. он в нем в принципе не предназначен (сборку можно скачать тут http://forum.iconbit.ru/viewtopic.php?f=99&t=21855)

и на данный момент тач функционирует не корректно т.к. он не откалиброван

требуется взять ос андроид под устройство с резистивного тачем в сборке которой соответственно есть возможность калибровки такого тача и как то вживить в сборку для iconbit

то есть в итоге чтобы подключенный iconbit к экрану с резистивным стеклом функционировал корректно

Готов предоставить само устройство iconbit и usb модуль контроллера резистивного стекла

(ваше местонахождение - Украина, желательно Киев но можно и регионы)