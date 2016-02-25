Перевод с русского на китайский

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Закрыт15 заявок228 просмотров

Нужно перевести текст на китайский 3000 знаков (без пробелов)

Укажите стоимость и сроки, спасибо.

9 лет назад
armak
35 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров