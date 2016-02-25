Привет, Нужен перевод с английского на русский. Но это не только перевод, но и copywriting чтобы текст хорошо читался и был бы понятным. Хотите добавить текст? Без проблем. Хотите что то изменить ...
Перевод с русского на китайский
Нужно перевести текст на китайский 3000 знаков (без пробелов)
Укажите стоимость и сроки, спасибо.
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