Перевод текста с английского на русский

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Завершен35 заявок347 просмотров

Нужно перевести грамотно текст с английского на русский.

Объем 15 страниц.

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9 лет назад
highklassKZ
Ерлан 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

n_kulakovskaya
Анастасия 
30 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад
$15
2 дня
Все отлично
Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

n_kulakovskaya
Анастасия 
30 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад

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