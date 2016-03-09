Перевести текст с английского языка

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен10 заявок338 просмотров

Нужно выполнить письменный перевод с английского на русский язык.

Текст не сложный (см вложение к задаче).

В приоритете - качество.

Никаких предоплат. Деньги только после проверки текста.

Предлагайте цену и сроки.

Пы.Сы.: Если качество работы исполнителя, цена и сроки будут устраивать - готовы сотрудничать на постоянной основе по договору.

9 лет назад
Igor77Astakhov
Игорь 
41 год
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

bagaevairina
Ирина 
33 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
$5
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

bagaevairina
Ирина 
33 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад