Перевод статьи на английский

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Закрыт6 заявок200 просмотров

Требуется перевести статью 22 000 знаков на английский для публикации в журнале. Тема: экономика и нефтепераработка. Статья готова.

Жду предложений.

9 лет назад
vkorotin
45 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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