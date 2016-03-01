Требуется перевод статей на уровне носителя

Проект долгосрочный, сроки каждой статьи не горят, поэтому важна и разумная цена в том числе

При подаче заявки обязательно переведите такой абзац:

1. Есть устойчивые свидетельства того, что дети все меньше и неохотней читают. Тяжелые фолианты и толстые книги, чернила и перья так долго символизировали высокую культуру, что с их исчезновением из обихода, мы погрузились в тревожное ожидание конца цивилизации. С прекращением чтения разрушится самый важный канал передачи опыта между поколениями.

Коллеги, уважайте себя и меня, я умею различать нативный перевод и гугл транслэйт