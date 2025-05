Ищем переводчиков с англ на рус и с рус на англ

Для работы на постоянной основе ищем переводчиков. Перевод технических текстов (строительство, инструкции по наладке и установке оборудования, судохлдство, юридические документы, строительная химия и т.п.).

Стомость 1 стр 1800 зн с пробелами 120 рублей, с русского на английский 150 рублей. Регулярные хорошие объемы.

Оплата 1 раз в месяц с 1 по 10 число каждого месяца. Оплата на карту Сбербанка, Webmoney, Яндекс деньги, переводы Лидер/Контакт, карта другого банка.

Пожалуйста, откликайтесь на вакансию, если

1) Переводы- это то, чем вы занимаетесь профессионально, опыт работы от 2 лет непрерывной работы.

2) Вы можете быть регулярно он лайн, и с Вами легко связаться

3) У Вас есть ссылка на портфолио, другие технические переводы

4) Вы внимательны, пунктуальны.

Спасибо!

Вот пример одного из сложных текстов

Given the dominance of power plant emissions of greenhouse gases, and the growing worldwide interest in CO2 capture and storage (CCS) as a potential climate change mitigation option, the expected future cost of power plants with CO2 capture is of significant interest. Reductions in the cost of technologies as a result of learning-by-doing, R&D investments and other factors have been observed over many decades. This study uses historical experience curves as the basis for estimating future cost trends for four types of electric power plants equipped with CO2 capture systems: pulverized coal (PC) and natural gas combined cycle (NGCC) plants with post-combustion CO2 capture; coal-based integrated gasification combined cycle (IGCC) plants with pre-combustion capture; and coal-fired oxyfuel combustion for new PC plants. We first assess the rates of cost reductions achieved by other energy and environmental process technologies in the past.