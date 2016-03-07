Перевод (контента сайта) текстов с русского на английский

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен25 заявок250 просмотров

Необходим перевод с русского на английский

Время исполнения: 2 рабочих дня после подтверждения исполнителя

Количество документов для перевода -13 файлов формата "word"

Суммарное количество знаков без пробелов - 26 500 (логотипы и рисунки не требуют перевода).

Перевод необходимо оформить 13 файлами с переведенным названием оригинального файла (на русском) и сохраненной структурой расстановки текста в файле перевода.

Оплата за проект - 50 у.е.

Приемлемые способы оплаты - ЯндексДеньги, карта Приватбанка

9 лет назад
zawubator
37 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$75
1 день
Очень приятно работать с Артемом, все четко и по полочкам. Немного увеличили бюджет и срок на 1 день. Весь перевод был оформлен с нашими рекомендациями и условиями. Большое спасибо за высокое качество! С уважением, Игорь
Отличный адекватный заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад