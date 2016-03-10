Нужен человек с хорошим письменным английским, чтобы написать 20 небольших статей на тему спорта, фитнеса и здорового образа жизни. Чтобы отсечь роботов-автопостеров, в отклике к проекту напишите насколько ваш письменный английский близок ...
Перевести минутный ролик с французского на русский язык.
Добрый день, нужно перевести ролик с главной страницы http://fr.igraal.com/ на русский язык. Результат нужен в виде текста.
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