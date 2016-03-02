Написать 20 статей по-английски

Нужен человек с хорошим письменным английским, чтобы написать 20 небольших статей на тему спорта, фитнеса и здорового образа жизни.

Чтобы отсечь роботов-автопостеров, в отклике к проекту напишите насколько ваш письменный английский близок к native по 100бальной шкале, кто не напишет – заявку не рассматриваю