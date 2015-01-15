Добавление формы на сайт на wordpress

На сайте публиковал много статей, ЧПУ автоматом формировались. Ссылки на статьи публиковал на страницах различных. Сегодня обнаружил кучу битых ссылок. Зашел в одну статью и увидел, что ЧПУ нет. Сохранил статью с ЧПУ, ссылка заработала. Но это ...
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Здравствуйте!
На сайте на wordpress необходимо внести следующие правки.
1.К логотипу на главной странице добавить надпись.
2. На странице сайта, надо сделать форму обратной связи, с которой вся информация будет отправляться на определенную почту.
3. Необходимо поставить виджет на мировые цены на сайт. Виджет надо найти.
Пожалуйста, в заявке укажите стоимость работ.
Приоритет исполнителям с Украины, так как цены интересуют в гривне.
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