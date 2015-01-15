Добавление формы на сайт на wordpress

Здравствуйте!

На сайте на wordpress необходимо внести следующие правки.

1.К логотипу на главной странице добавить надпись.

2. На странице сайта, надо сделать форму обратной связи, с которой вся информация будет отправляться на определенную почту.

3. Необходимо поставить виджет на мировые цены на сайт. Виджет надо найти.

Пожалуйста, в заявке укажите стоимость работ.

Приоритет исполнителям с Украины, так как цены интересуют в гривне.