Перенести сайт на CMS

Системы управления (CMS)Закрыт13 заявок196 просмотров
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Требуется перенести сайт на cms, с сохранением структуры.

Скидывайте свои заявки, с обязательным указанием цены и сроков (желательно, в рублях). Также, указывайте CMS, которую предлагаете.

9 лет назад
tytovanata
Наталья 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
месяц назад