Поставить сверстанный сайт на 1c-битрикс

Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок148 просмотров
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День добрый.

Нужно установить сверстанный сайт на битрикс - малый бизнес. макеты прикрепляю.

Обращаю внимание - корзины и оформления заказа нету. Только предоставление каталог товара и заказ с одной кнопки (у каждого товара - как обратный звонок)

Битрикс уже куплен. От вас сроки и цена.

9 лет назад
m001
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва