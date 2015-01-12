Поставить сверстанный сайт на 1c-битрикс

День добрый.

Нужно установить сверстанный сайт на битрикс - малый бизнес. макеты прикрепляю.

Обращаю внимание - корзины и оформления заказа нету. Только предоставление каталог товара и заказ с одной кнопки (у каждого товара - как обратный звонок)

Битрикс уже куплен. От вас сроки и цена.