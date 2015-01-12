Интеграция сайта на друпал

Необходимо реализовать интеграцию на друпал, так же необходимо разместить скрипты сторонних туристических агенств на главной странице, в случае если модуль выходит за рамки сетки основной области главной страницы, переход при клике осуществляется на обновленную страницу без боковой правой колонки. Так же необходимо подвязать и интегрировать скрипты и формы рассылок и подписки с письмом на почту администратора, подключить онлайн менеджер -сервис. На странице контактов кнопка и функция распечатать. Страница мероприятий и туров должны быть реализованы с возможностью посмотреть "следующий", "предыдущий", а атк же с возможностью показать лучшие предложения. При учете возможностей страницы статичной нужно учесть возможность добавления материала с youtube, изображений, и материалов для печати в виде .pdf формата. Ниже ссылки на прототипы на основе которых будет реализован дизайн и верстка, которые нужно натянуть на друпал. Прошу Указать стоимость и сроки.

https://farm8.staticflickr.com/7535/16076125539_16aa726355_o.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8673/16002351572_ae4ed8c45b_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7574/16002351662_2b5ca50e37_o.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8620/15977259396_c0c73b8b2d_o.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8567/16001075091_a055c22e81_o.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8607/15817297397_f26f54c4cf_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7558/15817037129_3c492f8fb8_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7517/16003032965_c2740547dc_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7465/15817297537_733e15c70f_o.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8664/15817037199_dd6a08ef79_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7536/15817297577_46fc1e7a0c_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7472/15977259726_a5b97be813_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7579/15817297697_7df3deb32d_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7577/15817297817_27f77003ff_o.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7530/15383415113_d00e24f393_o.jpg