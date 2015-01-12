Интеграция сайта на друпал

Для модуля К2 Content компонента К2 добавить 2 шаблона (ручной скролинг и выпадающий список). Модуль показывает список материалов с определённых категорий. Страница http://volodarka-nvo.org.ua/index.php/chomuchka/jak.html Название модуля "Більше матеріалів"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо реализовать интеграцию на друпал, так же необходимо разместить скрипты сторонних туристических агенств на главной странице, в случае если модуль выходит за рамки сетки основной области главной страницы, переход при клике осуществляется на обновленную страницу без боковой правой колонки. Так же необходимо подвязать и интегрировать скрипты и формы рассылок и подписки с письмом на почту администратора, подключить онлайн менеджер -сервис. На странице контактов кнопка и функция распечатать. Страница мероприятий и туров должны быть реализованы с возможностью посмотреть "следующий", "предыдущий", а атк же с возможностью показать лучшие предложения. При учете возможностей страницы статичной нужно учесть возможность добавления материала с youtube, изображений, и материалов для печати в виде .pdf формата. Ниже ссылки на прототипы на основе которых будет реализован дизайн и верстка, которые нужно натянуть на друпал. Прошу Указать стоимость и сроки.
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