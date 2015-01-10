Modx revo - интернет магазин

добрый день. Есть сайт около 900 страниц. 300 на html и прикручен блог на wordpress в нем еще около 600 страниц. UPD Задача: сделать редизайн, немного переделав. сайт www.vet-dom.ru главную привести нужно к такому виду http://www.biocontrol.ru внутренние ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Бюджет строго 5.000 необходимо сверстать, натянуть на систему управления.
Сделать нужно быстро. Так как сроки горят. Оставляйте заявки кто сразу готов приступить.
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