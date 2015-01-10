Сделать ссылки на иконки меню, Джумла 1.5

Системы управления (CMS)Завершен8 заявок180 просмотров
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http://www.stroi-tehnik.ru/

В левой колонке меню. Стандартный компонент меню. Нужно сделать иконки ссылками.

9 лет назад
noahbk
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
delweb
Тарас 
27 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 дней назад
9 лет назад
$3
1 день
Работа выполнена на отлично, никаких недочетов нет. И недорого. Рекомендую.
Простая работа, небольшая оплата. Полагаю обе стороны остались довольны. Сотрудничество с Алексеем было на должном уровне.
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