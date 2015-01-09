Шаблон ВордПресс с мобильной версией (телефон и планшет)

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка126 просмотров
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Добрый день.

Куплю шаблон ВордПресс с мобильной версией (телефон и планшет) для блога http://negoloday.ru

Нужен простой, минималистичный дизайн, чтобы не отвлекал от чтения текстов. Примерно как дизайн ВебЛансер.ру, только с зеленым цветом вместо голубого.

Шрифт простой желательно как на айфоне.

Фон белый, рамка зеленая, буквы черные. Хочется изящного, легкого, простого, интуитивно понятного…:)

Движок сайта — ВордПресс.

Расположение текста, меню нужно такое же как на нашем сайте Неголодай.ру http://negoloday.ru/

Оплата ЯндексДеньги, Киви, АльфаБанк, Связной

Чем занимается Клуб Здоровья и Красоты "Неголодай.ру"?

Составляем индивидуальные программы питания, организуем семинары по правильному питанию, продаем индивидуальные консультации диетолога, тренинги по снижению веса без голода и изнурительных тренировок.

Наши клиенты – женщины, которые хотят быть красивыми, стройными, гибкими, энергичными в любом возрасте:)

Рекламу не продаем. :)

Куплю шаблон ВордПресс с мобильной версией (телефон и планшет) для блога http://negoloday.ru

9 лет назад
Alex-Iva
Алексей 
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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