Modx EVO. Нужно сделать покупку в 1 клик на сайте. При отправке формы данные должны записываться в шопкиппер, как и при обычном оформлении заказа из корзины
Шаблон ВордПресс с мобильной версией (телефон и планшет)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Куплю шаблон ВордПресс с мобильной версией (телефон и планшет) для блога http://negoloday.ru
Нужен простой, минималистичный дизайн, чтобы не отвлекал от чтения текстов. Примерно как дизайн ВебЛансер.ру, только с зеленым цветом вместо голубого.
Шрифт простой желательно как на айфоне.
Фон белый, рамка зеленая, буквы черные. Хочется изящного, легкого, простого, интуитивно понятного…:)
Движок сайта — ВордПресс.
Расположение текста, меню нужно такое же как на нашем сайте Неголодай.ру http://negoloday.ru/
Оплата ЯндексДеньги, Киви, АльфаБанк, Связной
Чем занимается Клуб Здоровья и Красоты "Неголодай.ру"?
Составляем индивидуальные программы питания, организуем семинары по правильному питанию, продаем индивидуальные консультации диетолога, тренинги по снижению веса без голода и изнурительных тренировок.
Наши клиенты – женщины, которые хотят быть красивыми, стройными, гибкими, энергичными в любом возрасте:)
Рекламу не продаем. :)
Куплю шаблон ВордПресс с мобильной версией (телефон и планшет) для блога http://negoloday.ru
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