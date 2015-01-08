1С Битрикс. Расширение функционала сайта

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок143 просмотра
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Имеется сайт на 1С Битрикс "Управление сайтом".

Необходимо расширить функционал, для пользователей сайта:

1. создать личный кабинет пользователя

2. разделить доступы пользователей по ролям и статусам

3. закрытые разделы отображаются пользователям в развисимости от из роли и статуса

4. разделы представляются собой ленты статей доступные по ролям и статусам

5. некоторые разделы представляют собой различные формы заявок на заказ услуг

6. у администратора должна быть удобная возможность управлять пользователями, ролями, статусами контентом

7. подключить смс информирование о новых материалах

8. раздыле с личными сообщениями, и документами доступными только конкретному пользователю

9. предварительно необходимо провести проектировку, разработать архитектуру выбрать модули которые необходимо докупить и т.д. - в общем разработать техническое задание

есть возможность докупать модули Битрикса.

Указывайте в заявке ориентировочные бюджеты.

Оплата по этапно

9 лет назад
winterwolf
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад