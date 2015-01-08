1С Битрикс. Расширение функционала сайта

Требуется программист для работы с сайтом на opencart. Требования: - Знание системы opencart; - Знание PHP; - Знание JS; - Умение работать с MySQL; - Ответственность; Есть ТЗ, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется сайт на 1С Битрикс "Управление сайтом".
Необходимо расширить функционал, для пользователей сайта:
1. создать личный кабинет пользователя
2. разделить доступы пользователей по ролям и статусам
3. закрытые разделы отображаются пользователям в развисимости от из роли и статуса
4. разделы представляются собой ленты статей доступные по ролям и статусам
5. некоторые разделы представляют собой различные формы заявок на заказ услуг
6. у администратора должна быть удобная возможность управлять пользователями, ролями, статусами контентом
7. подключить смс информирование о новых материалах
8. раздыле с личными сообщениями, и документами доступными только конкретному пользователю
9. предварительно необходимо провести проектировку, разработать архитектуру выбрать модули которые необходимо докупить и т.д. - в общем разработать техническое задание
есть возможность докупать модули Битрикса.
Указывайте в заявке ориентировочные бюджеты.
Оплата по этапно
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