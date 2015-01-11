Установка и настройка WordPress + плагины

На чистом Wordpress установлена тема Engine 1.2 После изменения настроек в теме, после нажатия кнопки "Сохранить настройки", ничего не происходит: без конца крутится "ромашка" и настройки не сохраняются. Надо починить. Повторю, что Wordpress чистый, то есть можно не ...