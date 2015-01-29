Модуль просмотра видео онлайн для Drupal 7

Нужно поставить и настроить модуль для проигрывания видео файлов онлайн для Друпал 7.

Видео плеер на html5. Каждый видео ролик должен быть отдельным нодом.

Должен быть инструмент для массовой заливки видео роликов.

На сайте есть модуль Node Gallery, где при заливки картинок, каждая картинка представляет собой отдельный нод.

Эскизы картинок отображаются случайным образом на главной странице. У каждой картинки есть свой тег.

Эскизы с сылками на ноды с видео роликами должны отображаться тем же образом, как и картинки из Node Gallery.

Пишите в ЛС, скину ссылку на сайт