Модуль просмотра видео онлайн для Drupal 7

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки181 просмотр
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Нужно поставить и настроить модуль для проигрывания видео файлов онлайн для Друпал 7.

Видео плеер на html5. Каждый видео ролик должен быть отдельным нодом.

Должен быть инструмент для массовой заливки видео роликов.

На сайте есть модуль Node Gallery, где при заливки картинок, каждая картинка представляет собой отдельный нод.

Эскизы картинок отображаются случайным образом на главной странице. У каждой картинки есть свой тег.

Эскизы с сылками на ноды с видео роликами должны отображаться тем же образом, как и картинки из Node Gallery.

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Drupal
9 лет назад
ArtemedoN
Артём 
38 летИзраиль
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
neoVictor
Виктор 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад
9 лет назад
$80
3 дня
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Все оплачено согласно цене проекта
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