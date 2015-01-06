Верстка modx revo

Ищу разработчика на Yii 2 - Шаблоны клиентской и админской части есть (Bootstrap 3). - Подробное т.з. есть. - Предстоит много интересной работы. Опыт работы на Yii от 2-х лет. Опыт программирования на Php от 5 лет. Хорошее знание JQuery приветствуется. Чтобы ...
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Необходимо сверстать, и натянуть на систему управления modx revo,
Оставляйте заявки кто готов приступить сейчас.
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