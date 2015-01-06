Верстка modx revo

Добрый день! Нужна помощь "чайнику" в очень простом вопросе... Требуется установить WordPress 4.1 с сайта https://ru.wordpress.org на мой имеющийся хостинг, чтобы далее я мог на этой платформе сам формировать свой сайт. Доменное имя моего сайта и ...