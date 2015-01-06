Доработка сайта. Wordpress.

1. Сделать человекопонятные адреса сайта

ЧПУ. Вместо sporths.ru/?product_cat=d... так sporths.ru/dvuhkolesnye-s...

Вместо sporths.ru/?product=dvuhk... так sporths.ru/rubrica/dvuhko...

и тд.

2. Отсутствуют метатеги description и keywords. Желательно, что бы автоматически генерировались и была возможность вручную отредактировать.

3. Внедрить элементы микроразметки , например такую schema.org/Product

4. Внедрить модуль водяных знаков для фотографий. Возможность прописывать метатеги ALT и Title у картинок, а лучше автогенерация этих метатегов из названия товара.

5. Хлебные крошки или хотя бы активную ссылку на страницу категории товара, в описании товара.

6. Необходима возможность добавлять описание на страницу категории

7. Изменить форму оплаты на:

-ФИО

-Адрес (укажите город, улицу, дом, подезд, и номер квартиры) "Одно большое поле".

-Телефон

-E-mail (по желанию)