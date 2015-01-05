Установить WordPress на хостинг

Системы управления (CMS)Закрыт18 заявок236 просмотров
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Добрый день!

Нужна помощь "чайнику" в очень простом вопросе...

Требуется установить WordPress 4.1 с сайта https://ru.wordpress.org на мой имеющийся хостинг, чтобы далее я мог на этой платформе сам формировать свой сайт.

Доменное имя моего сайта и хостинг есть.

Всеми паролями обеспечу :)

WordPress
9 лет назад
korolevsa
Сергей 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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