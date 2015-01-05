Перенести действующий сайт на WordPress

Здравствуйте!

Нужно перенести сайт http://rybnoekcson.ru/ на WordPress: подобрать похожую тему из бесплатных, позволяющую сохранить функционал, настроить сайт так, чтобы он обеспечивал стабильную работу и установить на хостинг.

В заявке пишите, пожалуйста, стоимость и сроки исполнения.

Спасибо!

PS. Сайт социальной организации - бюджет ограничен.