Помощь в замене контента в слайдере

Михаил быстро и оперативно помог решить задачу. На первый взгляд задача элементарная - но это не так, надо было разобраться. Дилетант однозначно бы не понял. Работал без лишних вопросов и профессионально. Спасибо, буду обращаться и впредь. Рекомендую к сотрудничеству.