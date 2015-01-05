Помощь в замене контента в слайдере

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки178 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно поменять фотографии и некоторый контент в слайдере. Джумла - ссылку в личку кину.

Нужно срочно. Оплата по факту - вебмани или банковская карта.

9 лет назад
solnceva
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
web-boom
Михаил 
42 годаМолдова
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$7
1 день
Михаил быстро и оперативно помог решить задачу. На первый взгляд задача элементарная - но это не так, надо было разобраться. Дилетант однозначно бы не понял. Работал без лишних вопросов и профессионально. Спасибо, буду обращаться и впредь. Рекомендую к сотрудничеству.
Было приятно поработать. Рекомендую.