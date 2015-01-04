Каталог застройщиков/новостроек

Системы управления (CMS)Закрыт11 заявок200 просмотров
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Интересует стоимость и сроки аналога примеров.

Будут небольшие изменения по функционалу. (например под каждым объектом, возможность обсуждения и т.п.)

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Примеры:

_ttp://zastroev.ru/

_ttp://новострой.рф

_ttp://vsenovostroyki.ru

_ttp://mskguru.ru/ — функционал требуется такой же

9 лет назад
testersaitov
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад