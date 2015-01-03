Сверстать, натянуть сайт на modx revo

Идея сайта: Сайт – интернет магазин по продаже “ХоумМейд” товаров с поддержкой мультиязычности (3 языка) Разделы и категории на сайте: Каждое направление (Свечи, мыло, Браслеты, Вышивание и пр) будет иметь свою категорию. В каждой категории будет +/- одинаковое ...