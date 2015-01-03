Сверстать, натянуть сайт на modx revo

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок162 просмотра
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Необходим специалист по modx revo. Задача сверстать, натянуть сайт на систему управления.

MODX
9 лет назад
lomotr
Даниил 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
186 отзывов(-3)
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