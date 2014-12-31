Добавить функционал комментариев на сайте

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки196 просмотров
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Сайт под управлением CMS NetCat Corporate, в комплект админки входит модуль «Комментарии». На сайте нужно реализовать функционал комментарий к статьям сайта.

Если Вы хорошо знаете CMS NetCat обращайтесь! Подробное задание в приложении. В заявке указывайте стоимость и срок выполнения.

9 лет назад
WebExStudio
Иван 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад