Сделать верстку и натянуть на host cms

Архив https://yadi.sk/d/vkPpRyoGdckvA тут макеты и список правок. Задача сделать правки. А так же, поправить верстку чтобы она была максимально по макетам. Оставляйте заявки кто готов все сделать за один день. И пожалуйста сразу указывайте бюджет.